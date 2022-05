Verviers : des tournois de Panna pour retisser le lien dans les quartiers

Avant le covid, ce tournoi mis en place par une grosse organisation sportive allait de ville en ville avec Engie comme gros sponsor. Aujourd’hui, plus de sponsor, plus de prix, juste le plaisir de participer comme Abdellah et ses copains Omer et Nolan. Ils ont 11 et 12 ans, jouent tous au foot : "on s’est inscrit pour s’amuser entre copains".

Au-delà du sport, pour les éducateurs de rue comme Pierre Alain Urlich, il était important de maintenir ces tournois de quartier même avec des moyens réduits : "après le covid et les inondations, on voulait vraiment relancer quelque chose sur les quartiers qui permettait d’animer, d’occuper l’espace public et de rencontrer un maximum de jeunes. On s’est bien rendu compte que c’est un des projets qui nous a permis de tisser du lien. Ce n’est qu’un outil pour nous, pour rencontrer des jeunes, qu’ils puissent nous repérer, venir discuter, échanger."

Cerise sur le gâteau cette année, Moha est venu arbitrer. Il n’habite plus la région mais il est toujours attaché à ce quartier. A 20 ans, il joue futsal à Dison. Quand il était plus jeune, il a été vice-champion de Belgique de Panna :"quand j’étais petit, je n’avais rien à faire, je jouais dans les agoras et dès qu’il y avait un tournoi, je participais".

Certains font du Panna leur profession, c’est le cas de Bryan Vanbuyten. Il est venu de Namur avec certains joueurs. Lui, est coach de Panna, il représentera aussi avec d’autres la Belgique au tournoi international Panna House à Copenhague en août : " contrairement au foot, c’est plus un développement personnel, c’est plus artistique que sportif".

Les tournois Panna à Verviers, c’est encore le 11 mai dans le quartier de l’abattoir et le 18 mai dans le quartier des Linaigrettes.