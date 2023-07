Verviers : carton rouge pour le projet du promoteur City Mall en Spintay

A Verviers, des deux côtés de la Vesdre, en plein centre, l’espace appartient depuis des années au promoteur City Mall.

De projet de méga centre commercial en projet de quartier mixte plus vert, les études, maquettes et autres réflexions se sont multipliées depuis plus de 15 ans.

Une étape semblait être franchie pour la rive droite avec, enfin, un dossier complet déposé pour du logement en Spintay, là où le promoteur a été contraint, par la ville et pour des raisons de sécurité, de démolir des bâtisses abandonnées depuis des années.

La demande de permis a été déposée en juin et l’enquête publique a suivi. Elle vient de s’achever et le collège communal a rendu son avis : il est négatif.