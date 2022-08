Verviers : 7 anciennes boîtes aux lettres rouges en cours de restauration

Elles sont près de 10.000 en Belgique et elles vont faire l’objet d’une restauration progressive : ce sont les belles boîtes aux lettres rouges. Certaines n’ont plus de rouge que le nom tant la peinture est partie avec le temps. Pourtant ces bornes sont autant d’éléments du petit patrimoine. Elles sont en fonte et elles ont été construites à la fin du 19e siècle.

A Verviers, il, y en a sept. Relayant la demande de citoyens, la ville s’est adressée au propriétaire de ces boîtes, à BPOST, pour convenir d’une restauration ce que l’entreprise a accepté. Un plan global est d’ailleurs dans les cartons de BPOST.

Les boîtes de l’avenue Peltzer et des rues aux Laines, de Bruxelles, de Francorchamps, de la Colline, de Mangombroux et Xhavée vont donc retrouver leur jolie couleur rouge d’antan. Les premiers travaux de sablage puis de peinture ont commencé.