Verviers: 30 mois de prison pour un Spadois qui terrorise son quartier depuis des années

Un quinquagénaire spadois a été condamné, mardi, par le tribunal correctionnel de Verviers, à une peine de 30 mois de prison. Il a été reconnu coupable de diverses préventions comme la rébellion, des outrages et de coups et blessures à agents mais aussi diverses menaces et du harcèlement alors qu'il terrorise son quartier, à Creppe, depuis des années.

Lors de l'audience, le prévenu avait reconnu les faits, en expliquant qu'il était toujours sous l'influence de l'alcool lorsqu'il se comportait de la sorte. Un alcoolisme de longue date sur lequel avait insisté le ministère public qui relevait une dizaine de condamnations à l'actif du Spadois.

L'avocat de la défense expliquait cette situation par les difficultés rencontrées par le prévenu depuis l'accident qui a coûté la vie à son épouse, alors qu'il était au volant. Une pétition du voisinage contre un projet immobilier sur un terrain qu'il avait vendu avait encore exacerbé les tensions. "Mon client a tout mis en œuvre pour pourrir la vie de ses voisins avec la musique à fond, l'utilisation d'outillage bruyant au milieu de la nuit, des insultes, des menaces alors qu'il était équipé d'une tronçonneuse. Ses six mois de détention préventive l'ont fait réfléchir et il a compris qu'il n'avait pas agi de la bonne manière. Il a aussi pris conscience qu'il doit soigner son addiction à l'alcool", avait-il plaidé.

Des arguments entendus par le tribunal qui lui accorde un sursis probatoire.