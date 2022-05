La BEI se veut la banque du climat, a expliqué Kris Peeters et donc sur les 60 milliards que la BEI investit chaque année, 50% le sont dans des infrastructures, des projets durables.

Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau, on a connu en 2017, 2018 et 2019, ce qu’on appelle un stress hydrique dans des petites communes ardennaises. "Notre réponse, c’est la solidarité, un maillage du réseau", explique Eric Van Sevenant, "à partir de ce complexe à la Gileppe, cette autoroute de l’eau partirait de Verviers, passerait par Liège, Andenne et puis descendrait vers Wellin et la Province de Luxembourg pour toujours garantir cet approvisionnement en eau".

La SWDE investit 120 millions par an dans ce projet sur 5 ans. L’apport de la BEI couvre donc la moitié des investissements, le reste est autofinancé.