Verts de honte

Rajae Maouane la coprésidente d’Ecolo à Honte de la Belgique. C’est ce qu’elle dit ce matin dans le Soir. Honte que des enfants de demandeurs d’asile doivent dormir dans la rue. Les verts mettent la pression sur le dossier de l’asile, car les verts sont sous pression.

Des verts en difficulté

Oui pour les verts cet hiver est celui de tous les dangers. En baisse dans les sondages, ils sont très attendus d’abord sur le dossier de la prolongation des réacteurs nucléaires. Sans accord avec Engie ils seront accusés de dogmatisme par les pros-nucléaire. S’ils obtiennent un accord ils seront accusés de dogmatisme par les pros-nucléaire pour n’avoir prolongé que deux réacteurs. Ils seront en plus traités de traîtres par les antinucléaires.

Pire, prolongation ou pas, cet hiver les verts risquent de porter le chapeau de l’augmentation des factures et d’un fiasco énergétique pourtant très largement dû à l’absence de décision des précédents gouvernements.

Blocage sur l’Asile

L’autre dossier ou l’hiver sera compliqué c’est celui de l’asile. Des centaines de demandeurs d’asile dorment dans la rue. Près de 7000 décisions de justice enjoignent l’Etat à respecter la loi et les conventions internationales et leur offrir un abri. Mais l’Etat, est le plus froid des monstres froids. Le gouvernement craint qu’un accueil plus organisé crée un appel d’air. Pourtant même Theo Francken, ancien secrétaire d’Etat à l’asile s’indigne que des enfants dorment dans la rue.

Pression sur les verts

Les associations qui soutiennent les demandeurs d’asile secouent Ecolo. Les verts trouvent dans cette société civile un vivier électoral assez naturel. Et ce vivier est aujourd’hui particulièrement en colère envers le gouvernement auquel participe Ecolo.

Les mises en cause publique sont de plus en plus fréquentes y compris et surtout envers les verts accusés au mieux d’hypocrisie au pire de trahison. Ce lundi en bureau de parti la discussion a été vive. Groen et Ecolo se sont donc concertés pour élaborer une stratégie afin de tenter de contourner le mur formé par le CD&V, le VLD et le MR. De cette stratégie on ne sait pas grand-chose. Pa sûr qu’elle soit très avancée.

C’est de manière visible une montée en puissance publique, des sorties publiques concertées du député Simon Moutquin, de la secrétaire d’Etat Petra de Sutter et de la coprésidente Rajae Maouane qui dit avoir honte de participer à ce gouvernement.

Des solutions, ou sinon ?

Si la stratégie écologiste se résume à des interviews on pourra dire que c’est une stratégie désespérée d’un parti impuissanté. Mais d’après mes informations, Ecolo et Groen auraient exigé de ses partenaires des “solutions”. Des “solutions” comme le plan de répartition des demandeurs d’asile dans les communes. Les verts auraient aussi mis un délai, a priori pour ce week-end.

Attention un délai, pas un ultimatum. On n’est pas encore comme à l’été 2021 au moment de la grève de la faim de l’Eglise du béguinage ou le PS et Ecolo avaient publiquement menacé de quitter le gouvernement s’il y avait un mort. Cela avait fonctionné, mais mis en grande difficulté le Premier ministre et affaibli le gouvernement en Flandre ou on dénonçait une forme de prise d’otage. A refaire ni Ecolo ni surtout le PS ne rejouerait une telle partition aujourd’hui

Une crise sur l’asile ?

La suédoise est tombée sur la question migratoire, avec le pacte de Marrakesh. Mais les questions énergétiques, économiques semblent actuellement beaucoup plus haut dans les préoccupations de la population surtout en Wallonie et en Flandre que le respect des droits des demandeurs d’asile. En plus, les demandeurs d’asile ne votent pas. C’est d’ailleurs ce qui conduit le gouvernement à agir comme il le fait dans une relative indifférence. Une indifférence qui conduit aussi Zuhal Démir, ministre flamande N-VA, à rapprocher le sort des demandeurs d’asile de celui des cochons. Nos terrains disponibles et nos règles sont partout sous pression : que ce soit pour l’accueil de réfugiés ou que ce soit pour l’élevage… Nous ne pouvons pas garder ici des millions de porcs non plus. On ne peut pas tout faire en Flandre"

Les verts mettent en avant le fait qu’ils défendent l’Etat de droit et l’accord de gouvernement, pas une position partisane, mais pour la Vivaldi le résultat est le même : une image encore un peu plus abîmée. Remettre frontalement en cause la ligne du gouvernement dont on fait partie c’est toujours une stratégie dangereuse. Ecolo a assez critiqué Georges Louis Bouchez pour le savoir, ça affaiblit la cohésion gouvernementale et dégrade l’image de l’exécutif.

Car voilà que la honte d’Ecolo s’ajoute aux attaques incessantes du MR. Si les 3 partis d’opposition qui traitent le Premier ministre de menteur et demandent sa démission cherchaient encore des arguments, ils peuvent désormais citer Rajae Maouane et dire que ce gouvernement est honteux.