Vertonghen très déçu : "On doit être content d’avoir été jusqu’aux tirs au but"

Jan Vertonghen a la mine défaite au moment de commenter l’élimination d’Anderlecht contre l’AZ en quart de finale de Conference League. Le Diable rouge peste sur ce début de rencontre complètement manqué. En un quart d’heure, le Sporting a galvaudé tout le travail du match aller.



"Il y a de la colère et de la déception. Je suis très déçu, c’est normal quand tu viens ici avec un bonus de 2-0. Pour moi, ils ont gagné le match. Après 15 minutes, ils ont marqué deux buts. On doit être content d’avoir été jusqu’aux tirs au but", analyse froidement Vertonghen au micro de Pierre Deprez. "Si c’est 4-0 après 20 minutes, on ne peut rien dire. C’était incroyable. Ensuite on a décidé de jouer de manière un peu plus directe vers Amuzu et Slimani. Mais on n’a pas réussi. On n’était pas dans le match avec le ballon non plus. AZ est une équipe forte. Mais on n’a pas vu le vrai Anderlecht aujourd’hui (lire jeudi soir). Après 20 minutes, on a mieux défendu. Ils ont encore eu les meilleures occasions. Les tirs au but, c’est 50/50. Avec Bart (Verbruggen), peut-être même 60/40. Mais il faut les marquer".