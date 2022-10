Vertonghen déçu du résultat face à Bucarest : "On veut vraiment passer le groupe"

Anderlecht pensait avoir fait le plus dur en inscrivant le 2-1, mais les Mauves ont dû se contenter du point du partage face au FCSB qui a égalisé en fin de match. Un résultat qui ne satisfait pas Jan Vertonghen et Yari Verschaeren.

"C’était important de prendre les trois points ce soir et normalement en menant deux fois, on ne doit jamais donner ces points", commence par expliquer Yari Verschaeren après le partage entre Anderlecht et le FCSB.

Même son de cloche du côté de Jan Vertonghen : "Je suis très déçu. Quand tu marques dix minutes avant la fin, tu dois gagner. C’est dommage pour la confiance et pour les supporters. On aurait dû garder la clean et on doit faire beaucoup mieux sur les deux buts encaissés."

Au-delà du résultat, les Mauves ont aussi dû assimiler les nouveaux préceptes de Robin Veldman. Et en deux jours, ce n’est pas toujours évident, notamment de passer à un 4-3-3.

"On joue en 4-3-3 maintenant avec une densité dans le passing. Mais ce n’est pas facile pour lui, il n’est là que depuis deux jours. Mais on veut vraiment passer le groupe et j’espère que West Ham va gagner" conclut Vertonghen.