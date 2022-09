Vertonghen à Anderlecht : Jan le grand frère, missionné pour épauler le Baby Sporting

C’est assurément l’un des gros coups de cette fin de mercato. À 35 ans, Jan Vertonghen a mis fin à son exil européen de plus de 20 ans en signant à Anderlecht. Une arrivée qui risque de faire du bien au Sporting puisque, sur papier, elle vient combler pas mal de lacunes constatées depuis le début de la saison. Sur et en dehors des terrains d’ailleurs…

Jan Vertonghen à Anderlecht, qui l’eut cru ? Pas grand monde, pas même lui sans doute. Mais parfois, en football tout peut aller très vite et comme Toby Alderweireld et Dedryck Boyata avant lui, Sterke Jan a préféré jouer la sécurité. Et venir gratter du précieux temps de jeu en Belgique à quelques mois de sa dernière coupe du monde.

À 35 ans, Vertonghen débarque donc à Saint-Guidon avec la pancarte d’un titulaire en puissance. Parce que même s’il n’a plus ses jambes d’antan, manque cruellement de vitesse et ne jouait quasiment plus à Benfica, sa science du jeu et du placement ainsi que son expérience risquent de rendre de fiers services à la défense bruxelloise. Difficile donc d’imaginer Felice Mazzu le reléguer sur le banc dans un premier temps.