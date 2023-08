Vertessen décisif avec le PSV, Dortmund et Thorgan Hazard débutent par une victoire

Le Borussia Dortmund a entamé la nouvelle saison de Bundesliga par une courte victoire sur le FC Cologne (1-0). L’unique but de la rencontre a été inscrit par Donyell Malen (88e).

Revenu de prêt du PSV, Thorgan Hazard est monté au jeu peu avant (84e). Thomas Meunier et Julien Duranville, les deux autres Belges du Borussia, blessés, ne faisaient pas partie du groupe.



Yorbe Vertessen a rapidement retrouvé ses marques au PSV. L’attaquant, prêté la saison dernière à l’Union, a inscrit son deuxième but en deux matches de championnat. Menés au score par Vitesse, les joueurs d’Eindhoven ont renversé la situation via Saibari (remplaçant de Bakayoko), Vertessen et de Jong, auteur de son 150e but en Eredivisie (1-3).



En division 2 anglaise, Leicester s’est imposé 2-1 lors de la troisième journée face à Cardiff, qui a vu Mahlon Romeo se faire exclure tout en fin de rencontre (90e+6). Wanya Marcal-Madivadua (36e, 1-0) et Cesare Casadei (90e+2, 2-1) ont donné la victoire aux Foxes, qui comptent le maximum de points, soit neuf. Cardiff, qui a égalisé par Aaron Ramsey (45e+1, 1-1) possède un point.



A Leicester, Wout Faes était titulaire tandis que Timothy Castagne, qui espère décrocher un transfert, n’était pas repris dans la sélection.