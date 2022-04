Versus-kids, un spectacle d’improvisation interactif à destination des enfants à découvrir en famille

Pour refermer les vacances de printemps en beauté, Caroline Veyt vous propose un spectacle d’impro pour les enfants, à voir en famille.

Le spectacle que Caroline Veyt vous propose pour ce dimanche 17 avril est joué par des comédiens de la LIP, la Ligue d’improvisation professionnelle Wallonie-Bruxelles. Elle est composée de comédiens professionnels que l’improvisation passionne. Et la Ligue a développé différents concepts de spectacles ; destinés essentiellement aux adultes – ou aux ados – mais là, c’est aux enfants qu’ils s’adressent avec le spectacle VERSUS – KIDS.

En arrivant, on propose aux enfants de faire un dessin, d’écrire un mot, voire un sigle et de le déposer dans une boîte. Tout au long du spectacle, les comédiens iront puiser dans cette boîte et les éléments que les enfants y auront déposés, serviront de base aux improvisations.

Il y a des impros sous forme de conte, d’autres avec des bruitages faits par les enfants, ce qui signifie que c’est un spectacle interactif ; non seulement on leur demande de faire des bruitages, mais en plus, il arrive que les improvisateurs aient un énorme trou de mémoire et que ce soit aux enfants de le combler… Joie garantie !

A la base, le spectacle s’adresse aux 4-12 ans mais comme il y a généralement une double lecture possible, tout le monde y trouve largement son compte. Le spectacle s’appelle VERSUS – kids et c’est ce dimanche à 15h au théâtre Mercelis à Ixelles.

Et comme lundi tout le monde a congé, Caroline Veyt en profite pour attirer votre attention sur un autre spectacle, donné par ces mêmes improvisateurs, au même endroit, mais le soir, c’est Une histoire dont vous êtes le héros. Ça plaît aussi beaucoup aux plus jeunes. Là, c’est une longue histoire d’1h30.

Dans ce spectacle, les comédiens choisissent chacun une personne dans le public. Ils leur posent plein de questions sur eux, leur boulot, leur famille, leurs rêves, le super pouvoir dont ils rêvent. Déjà là, il y a plein de choses belles et parfois intimes qui sont dévoilées – mais les personnes choisies peuvent refuser que telle ou telle info soit utilisée.

Et au bout de 5-6 minutes, les comédiens demandent de recevoir un accessoire de la personne à prêter. Et chaque fois que le comédien portera cet accessoire, il sera la personne en question.

Ce qui fait que les 4 personnes choisies au hasard vont se rencontrer sur scène, dans l’histoire. Et David Macaluso, qui est l’un des improvisateurs, confiait à Caroline Veyt qu’il y a parfois des choses magiques qui sortent…