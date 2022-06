Verstappen : "Perez et Leclerc sont plus loin sur la grille, mais la course ne sera pas facile pour autant"

"Mes deux concurrents directs au championnat sont plus loin pour entamer cette course (ndlr : Perez 13e et Leclerc 19e), mais la course ne sera pas facile pour autant. Au vu des conditions difficiles et changeantes, il fallait garder son calme et surtout ne pas partir à la faute. Il fallait absolument accéder à la Q3. Je suis super heureux avec cette pole position. Très heureux aussi de revenir à Montréal. Ca faisait longtemps ! Ce circuit, c’est un peu comme une ambiance de karting. J’adore cette piste, cette atmosphère, la ville aussi. Je suis impatient de prendre le départ dimanche", a indiqué Verstappen après la séance qualificative.

En cas de bon résultat, le Néerlandais pourrait assurément réaliser une belle opération au championnat du monde.