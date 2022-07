Verstappen, Hamilton, Alonso… les pilotes de Formule 1 délivrent un message fort contre toutes les formes d’abus

Ces derniers temps, la Formule 1 a connu une recrudescence des actes discriminatoires et d’abus en tout genre dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. Parfois les pilotes sont ciblés, comme Lewis Hamilton victime de racisme à plusieurs reprises, ou parfois des fans sont victimes d’autres fans. Lors du dernier Grand-Prix d’Autriche, des faits de harcèlement sexuel avaient également été rapportés, même si aucune plainte n’avait été déposée. Certains fans auraient également été victimes d’insultes sexistes, racistes et homophobes. À cela s’ajoutent les très nombreux messages haineux sur les réseaux sociaux.

Après avoir publié un communiqué disant qu’elle prenait tout cela au sérieux au moment du GP d’Autriche, la FIA a cette fois utilisé ses meilleurs porte-parole pour faire passer le message, les pilotes. Tous les vingt, accompagnés du patron de la Formule 1 Stefano Domenicali et du président de la fédération internationale automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem se succèdent dans une courte vidéo pour délivrer le message suivant.

"La Formule 1 est faite de compétition et de rivalités mais aussi de respect. Le respect des adversaires, envers les fans, envers toute la famille de la Formule 1. Le harcèlement sous toutes ses formes n’est pas le bienvenu en Formule 1 ou sur les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas être respectueux, alors ne faites pas partie de notre sport. Nous ne pouvons pas laisser ceux qui abusent des autres s’en sortir comme ça. Nous avons le devoir de dénoncer tout cela. Nous ne permettrons pas ces comportements lors de nos courses, mais pas non plus en ligne. Ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux avec des commentaires irrespectueux ne sont pas nos fans."

La vidéo a été partagée par de très nombreuses écuries et par les pilotes eux-mêmes.

La FIA en appelle à dénoncer toutes les formes d’abus, dans la "vraie vie" et sur les réseaux sociaux. Et ce, alors que des vidéos de "fans" de Verstappen brûlant le "maillot" de Hamilton en Hongrie circulent ces dernières heures…