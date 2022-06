Verstappen et Perez en tête du championnat... 11 ans après : "La rivalité est saine, ils se tirent vers le haut"

Et le patron du team d’ajouter : "Sergio réalise exactement ce qu’on attendait de lui au moment où on l’a engagé. Il y a de la confiance avec l’équipe et il saisit des opportunités. On est tous très fier du travail qu’il fournit. La rivalité est saine, il y a beaucoup de respect entre nos deux pilotes. On se sert les coudes, on travaille car notre adversaire n’est pas dans notre équipe... il se trouve ailleurs. On fait bloc ensemble, en équipe, pour donner le maximum et tenter de garder Ferrari derrière nous."

Christian Horner a également eu une pensée 'amicale' pour Mercedes, écurie concurrente la saison dernière. "Mercedes n’est pas si loin que cela de la tête. Je suis sûr qu’ils vont encore engranger des unités importantes. Ils possèdent deux pilotes remarquables. Dès l’instant où ils auront résolu leur(s) problème(s), ils seront là. Je suis sûr qu’ils ne vont pas tarder à revenir au plus haut niveau", a-t-il indiqué.

Au classement des constructeurs, Red Bull (279 unités) a pris le meilleur sur Ferrari (199), Mercedes (161), McLaren (65) et Alpine (47).