Verstappen empoche la pole devant Alonso au terme de qualifications époustouflantes au Canada

Après deux ans d'absence à cause du covid, la Formule 1 fait son grand retour au Canada à l'occasion de la neuvième manche de la saison. De l'autre côté de l'Atlantique, les pilotes se sont élancés ce samedi sur le tracé de Montréal afin de disputer la séance qualificative.

Cette dernière a débuté sous la pluie et la piste s'est asséchée petit à petit. Des changements de pneus et de très nombreux changements de positions pour un spectacle intense. Max Verstappen (Red Bull) a finalement réalisé la pole position sans contestation (pour six dixièmes). La bagarre a été totale chez les autres concurrents. Fernando Alonso (Alpine), meilleur chrono de la troisième séance libre à Montréal, a pris la deuxième place des qualifs devant Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes).