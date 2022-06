Verstappen croque les deux premières séances libres au Canada, Leclerc pénalisé, Alonso étonne

Ce week-end, place au Grand Prix du Canada, à Montréal, la neuvième manche de la saison de Formule 1. Avant les choses sérieuses, à savoir les qualifications samedi, les pilotes F1 répètent leurs gammes durant les habituelles séances libres.

Disputée entre 20H et 21H (heures belges), la première séance a vu Max Verstappen (Red Bull), champion du monde en titre et leader du championnat actuel, réaliser le meilleur temps, avec 1:15.158. Le Néerlandais a devancé deux pilotes espagnols : Carlos Sainz (Ferrari, +0.246) et Fernando Alonso (Alpine, +0.373).

Sergio Perez (Red Bull) est quatrième, Charles Leclerc (Ferrari) cinquième et George Russell (Mercedes) sixième. Lewis Hamilton, sur l'autre Mercedes, a lui récolté le huitième temps.