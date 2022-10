Verstappen champion du monde, les moments clés de la saison qui ont mené le Néerlandais vers son 2e titre

En Belgique, Max Verstappen réalise sûrement sa plus belle course de la saison. Parti 14e, le Néerlandais remonte ses adversaires un par un pour remporter le Grand Prix de Spa. De son côté, Leclerc manque de chance et doit rapidement rentrer au stand, la faute à la protection de visière de Lance Stroll venue se glisser dans les écopes de freins du Monégasque. Parti 15e, juste derrière Verstappen, Leclerc n’a donc pas pu réaliser la même remontée que le Néerlandais. En plus de la malchance, Leclerc a une nouvelle fois été freiné par son équipe. 5e à deux tours de la fin, Leclerc est appelé aux stands pour tenter de réaliser le tour le plus rapide. Le Monégasque n’a cependant pas assez d’avance sur Alonso et doit donc prendre des risques. Il réalise une entrée trop rapide dans la voie des stands, cinq secondes de pénalité et en plus il ressort derrière Alonso qu’il doit tenter de repasser, sans succès. Résultat, -2 points par rapport à ce que Leclerc avait avant de rentrer aux stands.

Boosté par sa victoire à Spa, Verstappen débarque chez lui aux Pays-Bas avec de grands espoirs de victoire. Cette fois, Red Bull peut compter sur la chance pour contrer les bonnes stratégies de Mercedes. Les abandons de Tsunoda puis de Bottas qui ont entraîné une virtual safety car puis une safety car ruinent les espoirs d’Hamilton qui tentait une stratégie à un arrêt. Leclerc manque, lui aussi, de chance. Il rentre au stand pour changer de pneus quelques tours seulement avant la VSC et perd donc l’occasion de faire un arrêt gratuit. Verstappen en profite pour remporter, à domicile, la 30e victoire de sa carrière.

Le Néerlandais voit le titre de champion du monde se rapprocher et vient enfoncer Ferrari sur ses terres, à Monza, en Italie. Pourtant, cette fois, la Scuderia ne commet pas de grosse erreur. Leclerc et Sainz sont dans la bagarre pour la victoire mais voient leurs espoirs ruinés après l’abandon de Ricciardo qui entraîne une voiture de sécurité. Le temps d’évacuer la McLaren est long, trop long et la course se termine tristement derrière la voiture de sécurité. Max Verstappen s’impose devant Charles Leclerc et compte désormais 116 points d’avance sur son rival. A six cours de la fin du championnat, le Néerlandais peut voir venir.