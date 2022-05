Verstappen après sa victoire à Miami : "Je m’amuse dans cette bataille avec Charles, il y a beaucoup de respect"

"Dans un premier temps, j’ai essayé de suivre Charles, on avait tous les deux un bon rythme. Mais à un moment, on a remarqué qu’il souffrait un peu avec ses pneus avant donc on lui a mis un peu de pression. Le virage 17 était très glissant. Si tu vas ne serait-ce qu’un peu hors trajectoire, tu perds un peu d’adhérence. Je pense que c’est ce qu’il s’est passé avec Charles. J’ai ainsi pu préparer mon attaque au virage 1", a raconté le pilote RedBull, en tête depuis le tour n°9 jusqu’à la fin.

"Après c’était juste une question de continuer comme cela et gérer les gommes. Je pense qu’on a gagné la course avec les pneus médium, on avait un très bon rythme avec ces gommes-là. Avec les pneus durs, c’était plus ou moins similaire."

Sorti vainqueur d’un duel extrêmement musclé avec Lewis Hamilton la saison dernière, Max Verstappen semble prendre du plaisir à combattre avec Charles Leclerc, à qui il a grappillé 8 points ce week-end pour revenir à 19 longueurs du Monégasque. "On est sur la bonne route. C’est une belle bataille et j’amuse bien. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de respect avec Charles, ça se passe très bien."