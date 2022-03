Versailles et art contemporain : raisonnable ou pas ? Telle est la question.

Ces interventions d’aujourd’hui, au-delà d'offrir la possibilité à Versailles de " demeurer " dans le siècle, se proposent d’y attirer d’autres catégories de visiteurs qui, peut-être, apprendront à apprécier les beautés des siècles passés… C’est là une forme d’éducation permanente qui vaut aussi pour son inverse : apprendre à estimer l’art contemporain pour les irréductibles de " l’ancien ".

Il faut reconnaître que juxtaposer " ancien " et " moderne " n’est pas chose simple, la " querelle " n’est pas neuve ! Pourtant, si l’on se réfère aux interventions contemporaines au palais royal de Bruxelles, elles aussi pensées pour le lieu et définitives, on se rend aisément compte que la conversation entre ancien et nouveau est possible.

Pour preuves : en 2013, Rena et Erwan Bouroullec ont imaginé une œuvre composée de 800 gobelets de cristal Swarovski, mis en valeur par des LEDs, qui constituent le lustre " Gabriel ", du nom de l’escalier de Versailles où il a pris place ; ce majestueux degré, entrepris en 1772 par Ange-Jacques Gabriel, ne fut achevé qu’en… 1985 !