Vers une vague de froid en Belgique : faut-il s’inquiéter du vortex polaire ?

De nombreux médias ne parlent que de cela : le vortex polaire s’est crashé et une vague de froid va s’abattre sur la Belgique… et il ne faut pas s’en inquiéter !

Nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer : le vortex polaire est un immense dôme d’air froid qui, quand il est en forme, maintient l’air froid en Arctique et l’empêche de descendre vers nos régions. Il y a trois semaines, ce vortex s’est "crashé" (c’est le mot utilisé pour décrire le phénomène), il a éclaté en plusieurs morceaux et l’air froid, cloisonné en Arctique a pu s’engouffrer dans nos régions. Est-ce grave ? Non.

"En fin de saison hivernale, le vortex polaire crashe régulièrement et c’est tout à fait normal", confirme Xavier Fettweis, chercheur au Laboratoire de Climatologie de l’Université de Liège.

On se retrouve donc dans une situation typique des mois de mars et d’avril : l’intersaison. Le soleil est déjà bien présent et agréable mais des masses d’air très froides sont toujours en action. Notre temps oscille donc entre ces températures plutôt 'chaudes'… et d’autres bien plus froides !

Durant ces prochains jours, nous serons sous l’influence d’une masse d’air froid, mais d’ici le week-end prochain c’est de l’air plus doux, subtropical, qui remontera vers nos régions.