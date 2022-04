Vers une série D2 acff à… 19 équipes ?

En D2 acff, Durbuy sait depuis quelques semaines qu’il n’y aura plus sa place. Givry, lui aura bien du mal à la conserver également. Du côté du club de la plus petite ville d’Europe, le casse-tête du moment est lié l’absence d’installations au bout de ce championnat.

Le formateur et agent de joueurs Ousmane Sow est plus qu’embarrassé depuis qu’il a racheté à l’entrepreneur d’origine turque Mahir Demiral pour des dizaines de milliers d’euros le matricule 3008. Il n’avait pas pris conscience que les autorités communales de Durbuy, mécontentes de la façon dont le club a été géré par des Bruxellois dans les installations de Barvaux-sur-Ourthe ont décidé de reprendre en mains la boutique. Et surtout de privilégier un ancrage local pour la prochaine location.

Dans dix jours, une importante réunion est d’ailleurs prévue sur place avec les trois autres clubs de l’entité, à savoir Petit-Han, Bomal et l’ES Heydoise, mais aussi et en principe le Sénégalais Ousmane Sow pour savoir qui est intéressé par quoi, éventuellement comment cohabiter et vers quelle solution se diriger.

Tout dernièrement, Ousmane Sow a bien tenté de convaincre les dirigeants de Bomal sur Ourthe de travailler ensemble, mais en vain.

Politiquement, pour les édiles du coin, il est évident que la solution la plus sécurisante et tentante compte tenu des récentes expériences des mécènes Paul Tintin et Mahir Demiral est à chercher du côté des clubs existants dans l’entité. Et surtout constitués d’une vraie structure dirigeante, c’est-à-dire non centrée sur une seule personne.

N’a-t-elle pas aussi un devoir moral d’écouter et de laisser une chance au Parisien passé par l’URLC, demandeur de forces vives locales pour l’épauler ? D’autant que ce dernier, qui a certes eu le tort de racheter à un prix fort un matricule avant de discuter avec la Commune d’un contrat de location venant à échéance arrive avec quelques idées nouvelles.

Parallèlement à la gestion d’un club de foot en nationale, il se dit aussi et surtout prêt à lancer une école de métiers liés à cette discipline (formation de jeunes mais aussi de CQ, dirigeants, cours de langues, etc etc.) dans la région.