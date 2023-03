Vers une reconnaissance du Bouddhisme en Belgique

Un 7e culte va bientôt être reconnu en Belgique, il s’agit du bouddhisme. Ça n’arrive pas tous les jours, la dernière fois remonte à 1985. Lorsqu’un culte est reconnu, ce n’est pas une simple formalité. Et c’est aussi une série d’obligations pour l’Etat, au sens large. D’abord un mot sur le processus. Comme l’a révélé le journal L’Echo, ce matin, un avant-projet de loi portant reconnaissance du bouddhisme en tant qu’organisation philosophique non confessionnelle va être présenté à la table du conseil des ministres ce vendredi. L’accord de gouvernement Vivaldi de 2020 avait explicitement inscrit dans son programme la reconnaissance du bouddhisme, une reconnaissance demandée par l’UBB, l’Union Bouddhiste de Belgique depuis le 20 mars 2006, 17 ans quasi-jour pour jour.

On estime qu’il y a 180.000 personnes, en Belgique, se reconnaissant dans le bouddhisme. C’est un chiffre issu de la note du cabinet de la Justice, basé sur une étude scientifique datant de 2008 et qui évaluait le nombre de bouddhistes à 150.000. 15 ans plus tard, il y aurait donc 180.000 bouddhistes. Il existe déjà une structure, l’union bouddhiste belge, basée à Bruxelles et qui reçoit un subside depuis 2008 pour se structurer.

