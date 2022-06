Vers une possible suppression d’une prime accordée aux familles monoparentales à Flémalle ?

Comme d’autres communes, Flémalle a connu des jours meilleurs en matière de finances et aimerait obtenir l’aide de la Région wallonne et de son plan Oxygène pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Elle a donc dû mettre au point un plan de gestion pour prouver à la Région qu’elle pouvait revenir à l’équilibre budgétaire à l’horizon 2027. Mais quand on veut faire des économies, il faut évidemment se serrer la ceinture et faire des choix. Plusieurs propositions sont donc sur la table, dont la suppression de quatre primes actuellement octroyées aux citoyens. Parmi celles-ci, celle accordée aux familles monoparentales à chaque rentrée scolaire et qui était plutôt spécifique à la commune de Flémalle. L’annonce de son éventuelle suppression en 2026 fait évidemment bondir les parents concernés.