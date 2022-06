Vers une nouvelle vague de house dans le hip-hop ?

Ce mardi, Beyoncé a signé son grand retour, six ans après son dernier album. Difficile de passer à côté, me diras-tu, tant son single "Break my soul" a broke the Internet. Moins de six heures après sa publication, ce nouvel extrait franchissait déjà la barre du million de vues sur YouTube. Sans clip, presque sans bruit, à l’exception d’une publication sur son compte Instagram, Beyoncé s’est rangée dans les tendances. Mais ce n’est pas la seule particularité de "Break my soul". Il se pourrait que Queen B, avec cette sortie, s’inscrive dans un mouvement latent dans l’industrie du hip-hop : le retour à la house music.