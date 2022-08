Vers une nouvelle vague de chaleur en Belgique cette semaine: des températures jusqu'à 34 degrés attendues

La phase d'avertissement en raison des fortes chaleurs et du dépassement éventuel des pics d'ozone la semaine prochaine est activée dès ce samedi 6 août, indique la cellule interrégionale de l'Environnement (Celine).

Cette phase est activée lorsque la somme des différences entre les températures maximales pour les cinq jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure à 17 degrés.

Les températures maximales prévues pour les prochains jours dépasseront 28°C à Uccle à partir de mercredi 10 août. On entre à nouveau dans une vague de chaleur dès aujourd'hui avec au moins 5 jours d'affilé au dessus des 25 degrés. Et dès ce mercredi, le thermomètre dépassera la barre des 30 degrés avec des pics attendus à 33-34 degrés voire plus en fin de semaine prochaine.

Selon les météorologues, c'est déjà la 4ème séquence de temps très chaud depuis le début de cet été.

Qui dit forte chaleur combinée à la pollution atmosphérique dit aussi pics d'ozone.



A partir de mercredi, il faudra donc rester vigilant à la qualité de l'air. En cas de dépassement des seuils, on recommande aux personnes les plus sensibles à la pollution atmosphérique, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées ou souffrant des problèmes respiratoires d'éviter des efforts physiques inhabituels durant les heures les plus chaudes de la journée...