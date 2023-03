Dans un genre bien différent, le Japonais Icoma propose une mini moto électrique encore plus originale. La Tatamel est en effet aussi compacte et facile à transporter qu'une valise une fois repliée. Elle se range facilement sous un bureau et entre sans problème dans les transports en commun.

Niveau performances en revanche, elle n'a rien d'un foudre de guerre puisqu'elle ne dépasse pas les 40 km/h et une autonomie de 30 km. De plus, avec ses petites roues, mieux vaut ne pas prendre les chemins accidentés.