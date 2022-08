Vers une interdiction de voyage en Europe pour les Russes ?

Pour le professeur Biscop, ce n’est peut-être pas aussi simple : "Il n’existe pas de définition exacte de ce qu’est un oligarque russe. On peut prendre la liste des Russes le plus riches, mais cela ne veut pas nécessairement dire que tous sont des adeptes de Poutine, même si l’on ne devient probablement pas riche en Russie actuelle sans s’entendre avec le régime. Mais quel serait le sens d’adopter des sanctions contre les tous les Russes ayant un certain degré de richesse. Ces gens tiennent leur position grâce à Poutine, et pas l’inverse. Prendre des sanctions contre ces gens n’aurait donc probablement pas d’impact sur la politique russe. Si on le fait, ce serait plutôt en guise de punition, ce qui peut être un objectif, mais je ne suis pas sûr que ce soit le nôtre jusque-là. Pour l’instant, les sanctions visent les gens qui sont les plus importants d’un point de vue politique, qui sont les plus impliqués dans la guerre".

Alexei Navalny, lui, va un pas plus loin, en réclamant ce qu’il appelle "un mécanisme simple" pour éviter les sanctions, consistant à se déclarer ouvertement contre la guerre en Ukraine et aussi en cessant de "soutenir le régime de Poutine avec des mots, des actes et de l’argent". Selon la liste tenue par l’organisation anti-corruption de Navalny, il y aurait plus de 6000 responsables russes qui soutiennent la guerre en Ukraine décidée par le Kremlin.