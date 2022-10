Vers une "grande démission" des élus ?

Dès que je suis entrée en politique, j’ai eu la sensation que je ne vieillirais pas en politique.

Autre cas, Joëlle Kapompole. Elle a été échevine à Mons, présidente d’intercommunales, tête de liste socialiste aux régionales, et toujours aujourd’hui députée wallonne. Là aussi, une envie d’autres choses : "c’est sûr que j’avais décidé de ne pas vieillir en politique et mon envie est vraiment de me réinventer. J’ai 50 ans, j’ai envie de faire autre chose de la suite de ma vie". Pendant 20 ans, j’ai eu des tas de projets différents, des tas de challenge à relever et j’ai adoré ça mais j’ai maintenant envie de voir autre chose."

Celle qui est encore en principe députée jusqu’en 2024, a décidé de changer de scène et s’est lancée dans le stand up. "Mais j’ai envie d’aller vers l’enseignement. J’ai envie de partager mon expérience et mon enthousiasme. Et j’ai aussi envie de me reconnecter à mes origines, à mon continent d’origine, l’Afrique. Je suis Congolaise par ma maman et Rwandaise par mon papa et c’est devenu de plus en plus important pour moi."