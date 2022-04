Vers une gestion durable du sable, ressource la plus exploitée sur Terre après l’eau : les recommandations de l'ONU

La deuxième recommandation va logiquement appeler à ce que tous les acteurs du secteur, mais aussi les populations impactées par l’exploitation du sable, soient entendus afin d’établir des actions et des politiques de gestion de cette ressource. En mettant particulièrement l’accent sur les conditions de travail. Le rapport encourage alors, dans sa troisième recommandation, d’opérer un changement de paradigme vers un futur “circulaire et régénérateur” : à la fois dans l’utilisation de matériau, dans la formation des ingénieurs et architectes, et dans les business models.

C’est certainement une des recommandations les plus importantes et des plus urgentes : développer des cadres politiques et législatifs intégrés, qui promeuvent des alternatives, au niveau local, régional et national. L’aspect intersectionnel est également important, “l’extraction du sable s’inscrivant dans le cadre des politiques et des législations relatives aux minéraux, à l’environnement, à l’eau, à la mer et à l’aménagement du territoire dans de nombreux pays.”

Ces cadres législatifs et politiques devront établir des dispositifs de propriété, et d’accès, à la ressource. “Pour parvenir à un approvisionnement en sable juste, durable et responsable, l’une des étapes clés est la création d’un cadre efficace de propriété et d’accès aux minéraux, s’étendant sur terre et en mer, qui permettra également de mettre en place un mécanisme commercial local." Les experts de l’ONU recommandent de s’inspirer des mécanismes de gestion de l’eau, qui présente beaucoup de similitudes avec le sable.