Vers une fusion Jumbo – Visma Soudal Quick – Step, avec ou sans Remco Evenepoel ? Lefevere botte en touche...

On sait que Patrick Lefevere souhaite un peu lever le pied. Ce serait pour lui une belle porte de sortie, pour continuer à peser sur le cyclisme mondial, mais en allégeant son énorme charge de travail. On le sait en recherche permanente de nouveaux sponsors. De l’argent frais, pour boucler ses budgets et pour convaincre les meilleurs coureurs du peloton, de rejoindre sa meute.

Le premier gros caillou dans la chaussure des deux équipes, c’est le nombre de coureurs sous contrat. Jumbo-Visma en compte 27, Soudal Quick-Step, 23. Certains ont des contrats longue durée, et dans le milieu du vélo, on ne casse pas les contrats comme en football.

Cette fusion ferait également de la casse en termes de personnel. Chaque structure a ses directeurs sportifs en passant par ses mécanos, ses soigneurs… Bref, une fusion qui risque bien, de laisser de nombreuses personnes sur le carreau.