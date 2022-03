Vers une fusion entre Chièvres et Brugelette ?

Chièvres et Brugelette seront-elles les deux prochaines communes à annoncer leur fusion ? Il y a un mois, Bastogne et Bertogne avaient annoncé qu’elles fusionneraient après les prochaines élections communales. La Région Wallonne encourage les communes à se regrouper de façon volontaire, avec des incitants financiers à la clé (une aide financière qui "consistera en une reprise de dettes des entités avec un montant de 500 € maximum par habitant avec un plafond de 20 millions € par entité fusionnée. Une enveloppe de 100 millions € est ainsi dégagée sur la période 2025-2030").

Chez nous, donc, c’est le bourgmestre de Chièvres qui lance l’idée. Olivier Hartiel a contacté son homologue brugelettois, André Desmarlières, qui ne se dit pas opposé à cette fusion, explique Sudinfo ce 4 mars.

Les deux communes veulent -avant tout- éviter de devoir fusionner avec Ath, et ainsi hériter de ses dettes.

Une consultation populaire est envisagée par les deux bourgmestres.