Vers une filière wallonne de transformation du bois feuillu

Concrètement, deux appels à projets seront lancés. Le premier concernera la recherche industrielle et le développement expérimental. Le second projet se concentrera sur l'innovation dans la mobilisation, la transformation et la commercialisation des bois feuillus wallons.

"Les prélèvements annuels en bois feuillus en Wallonie sont largement inférieurs à l'accroissement annuel de la forêt feuillue et ce, depuis plusieurs années. On prélève en effet entre 60 et 70 % de l'accroissement annuel, ce qui signifie qu'il y a de la ressource feuillue et qu'il est nécessaire de maintenir sa transformation en Wallonie", a commenté le ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus (MR), cité dans un communiqué.

"Construire ensemble une forêt de demain plus résiliente face aux dérèglements climatiques, c'est repenser la manière de la gérer, de la régénérer, de la diversifier, mais aussi de la valoriser localement et durablement. Nos forêts qui couvrent plus de 33% du territoire wallon sont une richesse formidable, stratégique, pour notre région, que nous voulons mettre en valeur en cultivant davantage les circuits courts et les emplois locaux non délocalisables", a ajouté la ministre régionale de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo).