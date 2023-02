Vers une Europe mieux connectée par les trains à grande vitesse, une aspiration confrontée aux réalités nationales

Patrick Laval pense qu’il y aura peut-être moins de projets en Europe de l’Ouest, "mais il y a encore des chaînons manquants dont le pourtour méditerranéen. C’est indispensable de connecter Perpignan à Montpellier, par exemple en France."

Je ne vois pas comment on pourrait faire sans

"Je ne vois pas comment on pourrait faire sans. Il y a aussi plus à l’ouest des projets en France où on veut boucler en allant au-delà de Bordeaux vers Toulouse vers l’Espagne. Ce qui connecterait enfin les réseaux français et espagnol aussi par l’ouest." Et puis : "il y a toute l’Europe de l’Est et les pays nordiques où il y a énormément à faire. Presque tout est encore à faire là-bas."

"Les Polonais travaillent beaucoup sur l’amélioration de lignes classiques avec l’idée aussi de faire des lignes à grande vitesse. La République tchèque a tout un plan qu’elle peaufine pour avoir aussi un réseau de lignes à grande vitesse."

Ce qu’il se passe avec Thalys-Eurostar ce n’est pas un élément isolé

Des projets, il y en a, mais "ce n’est pas forcément toujours à grande vitesse. Ce sont parfois des liaisons", analyse Bart Jourquin. Il y a aussi parfois des maillons manquants en transport de marchandises. On commence à remettre des trains de nuit. Aujourd’hui l’offre ferroviaire dépasse largement celle du TGV pour pouvoir permettre aux gens de voyager confortablement entre différentes grandes lignes européennes."

Selon ce spécialiste : "ce qu’il se passe avec Thalys-Eurostar ce n’est pas un élément isolé. C’est quelque chose qui fait partie d’un mouvement général avec même parfois des niches très particulières. Par exemple : une ligne de l’Orient express (entre Venise et Paris). Les gens réfléchissent à nouveau un petit peu plus train qu’ils ne l’ont fait auparavant."