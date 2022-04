Vers une électronique plus verte, et, l’expérience utilisateur dans les musées

Ses recherches sur l’étude de l’expérience visiteur ont été récompensées par le Prix de la recherche (doctorant.e) lors de la 6e Journée de la Recherche de la FWB et le Prix de la communication pour sa présentation orale. Sa thèse porte sur le développement de méthodes pour l’UX (expérience utilisateur) dans les musées. Marine Lagasse se nourrit de son expérience professionnelle dans le milieu muséal puisque, outre son cursus en Histoire de l’art et Archéologie, elle a travaillé comme guide-animatrice au Muséum des Sciences naturelles de Belgique et comme assistante-stagiaire d’exposition pour la conservatrice du Musée d’Ixelles.

Dans sa thèse, elle s’intéresse à la façon de mieux connaître l’expérience des visiteurs afin de caractériser leur visite personnelle et leur satisfaction par un système de critères qualitatifs. Son objectif : créer un modèle d’enquête standardisé qui pourra être appliqué dans différents musées -voire dans d’autres lieux qui font intervenir des expériences interactives ou immersives- pour déterminer si les institutions culturelles remplissent leurs missions, telles que la satisfaction de tous les publics. Ce travail veut venir compléter les chiffres de fréquentation sur lesquels se basent souvent les acteurs et politiques culturels en raison de leur facilité d’obtention. Le modèle a aussi pour vocation de soutenir le travail des professionnels de musée. Il offrirait des outils d’analyse pour les aider notamment à concevoir des expositions et des dispositifs de médiation : les jeux, les expériences immersives ou les textes, qui démocratisent les contenus scientifiques, pourraient s’adapter aux besoins et aux attentes de différents publics selon des critères bien définis et standards pour tous les acteurs. Pour y parvenir, Marine Lagasse réalise des enquêtes dans les musées afin de récolter l’avis des visiteurs. Elle accorde une grande importance au retour d’expériences des personnes de tout horizon, familières ou non des musées. Ses recherches s’inscrivent dans une démarche interdisciplinaire, à la croisée de la communication, de la psychologie et de la muséologie.

Découvrez la présentation de sa thèse en vidéo lors la Journée de la Recherche en FWB le 1 er décembre 2021.