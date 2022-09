Vers une école plus propre ?

En fédération Wallonie Bruxelles, 117 établissements ont reçu le label " Ecole plus propre ". C'est le cas de l’école Saint-André à Oupeye où les élèves pratiquent activement la chasse aux déchets.

Première action : les élèves limitent les emballages plastiques et trient les déchets. Ils collectent aussi les détritus organiques comme les pelures de fruits.

Deuxième action : des rondes de nettoyages aux abords de l’école sont organisées.

De quoi rendre l’école plus propre et plus agréable pour des élèves fiers de leur action.

Et ce n’est pas tout : l’école a même le projet d’installer un poulailler pour manger les déchets organiques restants.