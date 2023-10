Vers une définition commune du viol en Europe ?

Interrogée par le Lobby européen des femmes, Marta Asensio témoigne : "Mon cas ne correspond pas à tous les mythes qui entourent le viol : il m’est arrivé alors que j’étais chez moi, dans mon lit, je portais ce que toute personne porte pour dormir la nuit, et il m’a été infligé par quelqu’un en qui j’avais confiance et avec qui je vivais. Cela arrive à de nombreuses femmes dans l’Union européenne, tous les jours, toutes les heures, dans tous les pays."

Elle continue : "Mon ex-compagnon m’a administré des drogues pour me violer pendant la nuit. Lorsqu’il m’a violée, je ne pouvais ni dire oui ni dire non car ma capacité à exprimer ma volonté était annulée. J’étais inconsciente. Non seulement le non signifie non, mais l’absence de oui signifie également non. Il n’a pas eu besoin d’utiliser la force pour me violer et je n’avais pas d’ecchymoses ni de marques puisque mon corps était complètement inerte. […] Comme beaucoup de femmes qui ont été confrontées à des viols chimiques, je n’ai pas reçu les soins spécialisés nécessaires et je n’ai pas obtenu justice et réparation."