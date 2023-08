Vers une contagion de coups d’Etat en Afrique ? "Cela ne va pas se limiter au Gabon"

5. Que va-t-il se passer maintenant au Gabon ?

On va assister, comme dans les autres pays, à une espèce de transition. Les putschistes vont avoir, à mon avis, entre 18 et 24 mois pour espérer réorganiser de nouvelles élections. Et il ne serait pas étonnant qu’un des nouveaux dirigeants qui est militaire aujourd’hui quitte l’armée pour devenir civil et se présenter aux prochaines élections. Mais il faut aussi se rendre compte que ça ne va pas se limiter uniquement au Gabon. On risque d’avoir d’autres pays qui vont connaître le même sort. On parle par exemple du Cameroun où le président camerounais est là depuis quand même plusieurs dizaines d’années. On parle du président Sassou-Nguesso au Congo-Brazzaville. Là aussi c’est un régime où le président est au pouvoir depuis plusieurs années. Tout ce système va aller progressivement vers ce qu’on appelle le "système de transition". Reste à espérer qu’au niveau international et au niveau de l’Union africaine, il y aura suffisamment de pression pour que le pouvoir militaire revienne au pouvoir civil.