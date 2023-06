Vers une Commission Von der Leyen 2 ?

Dans un an se tiendront les élections européennes, et donc un nouveau Parlement européen et dans la foulée une nouvelle Commission européenne. Mais qui succédera à Ursula von der Leyen à la tête de l’exécutif européen ?

Il est encore un peu tôt pour le petit jeu des pronostics même si la question agite déjà les cercles européens.

1er indice. Il se trouve dans le prénom de la présidente de la Commission européenne.

Ursula. C’est l’anagramme de laurus. Laurus, c’est le nom latin du laurier. Et qu’est-ce qu’on mettait sur la tête des vainqueurs de l’antiquité ? Une couronne de laurier. CQFD. À vendredi prochain.

Vous en redemandez ? Si vous insistez, voici un deuxième indice. Dans l’entourage de la présidente, cette réélection est un non-sujet. Circulez, y rien à voir. On n’en parle pas. La présidente elle-même se tait dans toutes les langues. Sa parole est hypercontrôlée. Pratiquement aucune interview dans la presse. Pour paraphraser George Sand, Ursula von der Leyen est muette comme un sphinx, mystérieuse comme un hiéroglyphe. Son renouvellement à la tête de la Commission l’année prochaine, c’est le secret le mieux gardé de Bruxelles… et ce silence c’est la meilleure stratégie pour rempiler. D’ailleurs, si elle ne voulait pas y aller, elle l’aurait sans doute déjà dit. Comme Jean-Claude Juncker l’a fait avant elle.

Troisième indice. Elle a reçu le soutien de son parti la CDU. C’était en avril dernier. Friedrich Merz, le patron des chrétiens-démocrates allemands a confirmé qu’il la soutiendrait si elle voulait prolonger son bail à la tête de la Commission. Et comme la CDU fait la pluie et le beau temps au sein du PPE, la famille politique de centre droit en Europe, c’est quasiment dans la poche. D’autant qu’en plus, le chancelier allemand Olaf Scholz a une très bonne relation avec Ursula von der Leyen. Il ne court pas dans la même écurie, c’est vrai, il est social-démocrate, mais les deux se connaissent bien… on les dit même politiquement assez proches, suffisamment pour qu’Ursula von der Leyen reçoive la bénédiction de Berlin.