Ne rougissez pas ! Utiliser un sextoy n'a rien de tabou en 2022, c'est même devenu banal - ou presque.

Nous sommes en tout cas de plus en plus nombreux à y avoir recours, et pas uniquement pour prendre du plaisir en solo. Ces accessoires érotiques s'expérimentent également en duo pour réveiller la libido, accélérer le plaisir et participer au bien-être sexuel.