Vers une allocation loyer de 125 euros par ménage en Wallonie : voici qui pourra en bénéficier

Cette nouvelle allocation entrera en vigueur le 1er janvier 2023. L’idée est d’aider financièrement les ménages qui se trouvent sur une liste d’attente pour un logement social. "On les aidera mensuellement avec une allocation à hauteur de 125 euros par ménage", explique Christophe Collignon (PS). Le ministre wallon du logement et des pouvoirs locaux ajoute que cette aide sera complétée par un montant de 20 euros en fonction du nombre d’enfants à charge et doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap avec un maximum de 185 euros par mois.

On estime qu’il y a 40.000 personnes en attente d’un logement social en Wallonie, mais cette aide ne sera octroyée qu’à celles et ceux qui ont des revenus précaires (15.000 euros pour une personne isolée, 20.000 euros pour un ménage) et qui sont prioritaires sur les listes d’attente pour un logement social. Ils seront contactés par courrier et seront invités à s’inscrire. 12.000 ménages seraient concernés par cette mesure et "ce sera automatique pour les personnes qui sont dans les conditions", précisait le ministre wallon du logement ce matin sur la Première.

La mesure n’entrera en vigueur qu’au mois de janvier prochain, or les prix de l’énergie pèsent lourd pour de nombreux citoyens, sans oublier l’indexation de loyers. Face à ce constat, Christophe Collignon explique qu’il vaut mieux mettre en place des dispositifs qui prennent un peu plus de temps à se mettre en place, mais avec lesquels il n’y aura pas de soucis informatiques. Par ailleurs, ce dispositif mensuel est amené à durer, précise-t-il.