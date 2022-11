Vers un tourisme plus écoresponsable

La vallée de l’Amblève, située dans la province de Liège, regorge de lieux naturels d’exception. Ces derniers ont vu leur nombre de visiteurs exploser pendant la pandémie, menaçant parfois la biodiversité. Pourtant, il est possible de découvrir ces trésors, tout en les protégeant.

À deux pas de la maison communale d’Aywaille, se trouve le Niglinspo. Certains jours, cette rivière et les sentiers qui la longent sont pris d’assaut par des centaines de touristes. Si cela peut sembler une bonne nouvelle pour l’économie locale, il est difficile d’en dire autant pour la biodiversité. Anne Lallemand, lauréate de la Fondation pour les Générations Futures, en a fait son sujet de mémoire. Son travail apporte des pistes pour concilier développement économique et protection de l’environnement. " Il faut éduquer au respect de la nature, affirme-t-elle, et informer, pour que les gens prennent conscience des richesses qu’ils découvrent. " Cette envie d’allier tourisme et pédagogie est partagée par d’autres passionnés de la région. Le mur géologique de Comblain-au-Pont en est un bel exemple. Construit par le sculpteur Paolo Gasparotto, ce mur de cinquante-quatre mètres de long regroupe tous les types de roches de Belgique, de la plus ancienne à la plus récente. Cette œuvre d’art fait partie du Sentier Géologique, une longue balade didactique de onze kilomètres à la découverte des merveilles naturelles de la région.