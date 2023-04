Vers un taux d’emploi de 80% d’ici 2030 ? "Il faut aussi se poser la question du type d’emploi", nuance Marie-Christine Vanbockestal

Derrière les chiffres, il y a souvent une réalité plus nuancée. La Wallonie compte actuellement 119.000 chômeurs et 215.000 demandeurs d’emploi. Quelle est la différence entre ces deux chiffres ?

Les chômeurs sont indemnisés par l’ONEM (Office national de l’emploi), explique Marie-Christine Vanbockestal. Le nombre restant, c'est, soit des jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi, plus de 40.000 et qui n’ont pas droit à des allocations. Soit des personnes exclues temporairement ou définitivement du chômage et qui émargent au CPAS, c’est 25.000 personnes. Enfin, il reste des demandeurs d’emploi inscrits librement. Il est possible de travailler (ou faire autre chose) et rester inscrit comme demandeur d’emploi.

Autrement dit, le nombre de chômeurs peut diminuer alors que d’autres catégories augmentent. Et en fin de compte on a toujours autant de demandeurs d’emploi. L’administratrice générale du FOREM constate qu’il y a effectivement beaucoup de demandeurs d’emploi. "Ce qui est intéressant aussi c’est de voir pourquoi ? On constate en tout cas en Wallonie que 43% de ces personnes sont réputées éloignées du marché de l’emploi pour des raisons de déqualification, de chômage, des problèmes personnels, de santé, etc. Et donc c’est ce à quoi nous devons absolument nous atteler, a fortiori quand il y a autant d’offres d’emploi, c’est le rôle du FOREM aussi."

Marie-Christine Vanbockestal rappelle à ce propos, la réforme de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Réforme dont l’objectif est d’aller "chercher ces personnes et pouvoir, sur base d’un accompagnement très adapté, les ramener sur le marché de l’emploi."