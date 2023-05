Vers un retour au calme au conseil communal de Virton ?

Les deux groupes de la minorité " Citoyens " et " Les Engagés " ont finalement siégé, hier soir, au conseil communal de Virton.

Pour rappel, l’opposition avait refusé de participer à la séance du 27 avril dernier suite aux propos du maire, François Culot. Ce dernier a déclaré, dans son dernier livre et dans un article de presse : " la fonction publique compte encore trop de branquignols ". Si le conseil du 27 avril a finalement pu avoir lieu in extremis malgré l’absence de la minorité, un nouveau conseil a été convoqué hier pour éviter des problèmes d’ordre légaux.

Une action "irresponsable"

Hier soir, tout le monde était présent mais l’ambiance était encore tendue. La séance a débuté par une salve de discours. François Culot est revenu sur l’objet de ce courroux : le mot " branquignol ". Aucune excuse, mais le maire de Virton reconnaît néanmoins que l’administration compte énormément pour lui et ce, à tous les niveaux. Le bourgmestre a ensuite épinglé l’attitude de la minorité qui a refusé de siéger le 27 avril, estimant que cette action était irresponsable.

"Siffler la fin de la récré"

Du côté de la minorité, les mines étaient crispées, agacées par " l’attitude d’un maire qui n’en est pas à son coup d’essai ", pour reprendre les mots de Pascal Massart (conseiller Citoyens). Pour lui, ce mot " branquignol ", c’est la goutte d’eau qui a fait déborder un vase bien trop plein depuis 4 ans et demi. Christophe Gavroy, Philippe Legros, Annie Goffin et Nathalie Van de Woestyne ont également pris la parole au nom de la majorité. On retiendra les mots de Philippe Legros : " Il est important de siffler la fin de la récré, par rapport à une goutte d’eau qui est finalement extérieure au conseil communal ".

À voir, à présent, si les tensions entre les groupes vont s’apaiser. En tout cas, le livre du maire aura eu une belle publicité gratuite…