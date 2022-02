Vers un prototype d'Optimus, le robot humanoïde de Tesla

L'été dernier, Elon Musk avait créé la sensation en dévoilant un étrange projet de robot humanoïde, incarné alors par un humain en combinaison. Aujourd'hui, ce projet prend de l'importance et un prototype est attendu dans le courant de l'année.

Selon le site The Verge, Elon Musk aurait ainsi déclaré que "le développement de produit le plus important que nous ferons cette année sera le robot humanoïde Optimus [...] Il a le potentiel d'être plus important au fil du temps que notre activité automobile".

Elon Musk se veut particulièrement ambitieux en termes d'usages pour ce futur robot.

Il devra être capable de réaliser, sans jamais faillir, des tâches répétitives, souvent ennuyeuses et parfois même dangereuses.

Dans l'absolu, il pourrait aussi bien faire des courses qu'aider à porter des charges lourdes ou visser des boulons.