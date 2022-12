Vers un problème d’approvisionnement en électricité pour l’hiver 2025-2026 ? Des réacteurs nucléaires pourraient être prolongés de quelques mois

Face à cette inquiétude pour l’hiver 2025-2026, des solutions sont sur la table du gouvernement.

Du côté de la ministre de l’Energie, on avance la possibilité de prolonger des réacteurs qui devraient s’arrêter au cours de l’été 2025. Pendant cet été-là, ces réacteurs seraient mis au repos, histoire d’économiser les combustibles. Ils seraient relancés à l’approche de l’hiver et leur arrêt définitif serait différé de quelques mois, une fois l’hiver terminé.

Dans cette optique, on pourrait ne pas arrêter tout de suite Doel 3 et Tihange 4 et les utiliser jusqu’à la fin de l’hiver 2025-2026. Cependant, ce scénario impliquerait de reporter les travaux nécessaires à la prolongation de ces deux centrales pour dix ans. Ils risqueraient donc d’être indisponibles lors de l’hiver suivant, 2026-2027. Autre solution envisageable, on prolongerait de quelques mois, voire plus, la durée de vie des autres réacteurs, Doel 1, Doel 2 ou Tihange 1 pour leur permettre d’être opérationnels au cours de l’hiver 2025-2026.

Autre option sur la table du gouvernement fédéral, c’est d’accélérer la construction d’une nouvelle centrale au gaz. A Tessenderlo, l’entreprise TDS a d’ailleurs un projet en ce sens qui a obtenu le feu vert de la ministre flamande de l’Environnement. Ce projet n’aurait toutefois pas les faveurs de la ministre fédérale de l’Energie.