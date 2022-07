Vers un "parc naturel de la Molignée"? Quatre communes du Namurois voudraient créer un nouvel écrin

Contrairement aux réserves naturelles qui sont des espaces inhabités, les parcs naturels sont des territoires où les gens vivent et travaillent. Ils peuvent donc englober des zones d’activités économiques et/ou des villages.

A côté d’un objectif de préservation du patrimoine naturel et paysage, le parc aura aussi pour mission d’accueillir et d’informer le public et les visiteurs sur cette richesse, et ce dans un souci de développement durable incluant également des enjeux sociaux et économiques.

"Si tout va bien, le dossier devrait être déposé auprès de la Région wallonne pour le courant du mois d’août 2023", affirme Luc Piette, le bourgmestre d’Anhée. Actuellement, 326.000 hectares wallons sont élevés au rang de parcs naturels, soit 18% du territoire wallon.

Quelque 48 communes en font partie, concernant un peu plus de 210.000 personnes.