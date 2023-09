Vers un nouveau quartier durable et un parc paysager sur l’ancien site de l’OTAN

La réalisation du plan se fera progressivement, conformément à un accord entre la Région bruxelloise et la Région flamande. Pour cause, le site s’étend sur environ 90 hectares, à cheval sur les deux territoires.

Ce cadre commun a résulté en l’élaboration d’un projet de PAD, côté bruxellois, et d’un projet de GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), côté flamand. L’approche coordonnée concerne plus de 200 hectares d’espaces ouverts contigus et crée au nord-est de la capitale un futur espace boisé qui sera développé de manière écologique et sera accessible au public.