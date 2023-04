Vers un assouplissement de loi sur l’avortement ? Les experts ont présenté leurs conclusions aux parlementaires

Le travail des experts ne porte pas que sur cette seule recommandation d’augmenter le délai pour autoriser une IVG de 12 à 18 semaines de grossesse. Mais cette proposition divise déjà le monde politique, notamment au sein de la Vivaldi, la coalition gouvernementale.

Le CD&V a annoncé la couleur. Longtemps opposé à tout allongement du délai, il s’est dit récemment prêt à faire une concession en acceptant d’aller jusqu’à une période de 14 semaines. Sur quelles données le CD&V se base-t-il pour proposer ce délai de 14 semaines ? "Premièrement, après 14 semaines, il y a une méthode plus invasive", explique la députée CD&V Els Van Hoof. "La deuxième raison, c’est qu’il n’y a pas de consensus sur la perception de la douleur chez le fœtus", ajoute-t-elle.

14 semaines, cela reste insuffisant pour d’autres partis, notamment le PS qui, depuis le départ, propose 18 semaines. "Nous, on avait parlé de 18 semaines. Aujourd’hui, les scientifiques nous donnent raison. C’est la raison pour laquelle on espère être beaucoup plus ambitieux", explique Patrick Prévot, député PS.

Pas question pour autant de polémique à ce stade. "Je ne vais pas m’enfermer dans les délais. Je ne vais pas commencer à commenter par communiqué de presse interposé. Je veux un travail sérieux. Je crois que les droits des femmes méritent d’avoir un débat sérieux", ajoute Patrick Prévot.

Les discussions autour de la réforme de la loi sur l’avortement sont donc loin d’être achevées.