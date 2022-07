"Vers la (re)construction de l'avenir, ensemble" : suivez en direct le sommet d'aide à l'Ukraine en compagnie des premières dames européennes

150 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un second sommet des Premières dames et Premiers gentlemen se tiendra aux quatre coins de l'Europe pour envisager le futur de l'Ukraine alors que la guerre fait toujours rage dans le pays.

Ce sommet, à l'initiative d'Olena Zelenska, Première dame d'Ukraine, visera a discuter de l'avenir à réserver à la reconstruction de l'Ukraine : "Nous discuterons de l'avenir de l'Ukraine et du monde après la guerre, de la manière dont un État peut reconstruire toutes les sphères de la vie, de la manière d'investir dans l'humain pour assurer le développement de chacun", a déclaré Mme Zelenska.

Des célébrités, des experts mondiaux de premier plan et des fonctionnaires de haut rang ont été invités à ce sommet. L'événement sera diffusé dans plus de 20 pays.

Selon le ministère ukrainien de la culture et de la politique de l'information, l'ambassadeur itinérant de l'UNICEF David Backhem, des acteurs célèbres tels que Richard Gere, Ashton Kutcher et Mila Kunis, le journaliste mondialement connu Piers Morgan et d'autres ont confirmé leur présence.