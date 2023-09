Vers la post-croissance : Olivier De Schutter propose notamment un 'congé de transition écologique'

Si dans les Trente Glorieuses (1945-1975), la croissance a fortement évolué et que l’on débattait sur le partage de ses fruits entre les actionnaires, les travailleurs et l’État, ce compromis 'Fordiste' a été remis en cause avec la crise pétrolière de 1973. On a assisté à la stagflation, stagnation due à l’inflation et au chômage structurel, et au déficit de l’État voulant répondre à la crise économique. La quête de la croissance s’est aussi accrue par la mondialisation accélérée, aboutissant à des choix qui ont augmenté les inégalités. En effet, les États investissent dans des politiques publiques qui, au nom de la croissance, vont finalement exclure une partie de la population de ses bienfaits. Olivier De Schutter part donc de ce constat :

La quête de croissance indiscriminée dans l’espoir que la croissance du PIB va bénéficier aux plus pauvres paraît de plus en plus irrationnelle.

Par ailleurs, le juriste conseille de casser le verrou de l’interdépendance entre les pays en voie de développement et les pays riches de l’OCDE. En effet, s’il y a un ralentissement économique dans les pays de l’OCDE, cela diminuera aussi dans les pays en développement. Ces derniers devraient développer un commerce entre eux.

Et actuellement, il faut également prendre conscience des conséquences de la quête de croissance à la fois sur l’épuisement des ressources et sur la création de pollution. "S’il ne devait y avoir qu’une raison pour s’interroger sur notre quête infinie de croissance, ce serait la plus importante", indique Olivier De Schutter.